Esistono fuoristrada da 3000 CV che scalano pendenze da 50 gradi sulla sabbia impennando

Il mondo del motorsport è ampio e variegato, e in quanto tale non è dominato da un’unica disciplina, anche perché ogni paese ha la sua specialità. In Italia dominano le corse su asfalto, in pista o su strada mentre oltreoceano è molto diffuso anche l’offroad. Invece a Dubai si dilettano con delle drag race su dune con 50 gradi di pendenza.

Avanzare sulla sabbia può diventare problematico già in condizioni normali, figuriamoci se l’obiettivo è quello di scalare una drag strip ripidissima nel minor tempo possibile. Eppure è una cosa fattibile, e la potete vedere con i vostri occhi nel video in alto, che ci mostra le immagini del Liwa Hill Climb, un evento annuale che prende vita nella Moreeb Dune, una gigantesca duna di sabbia alta 300 metri e che si estende per 1600 metri.

I piloti partono dal fondo della duna, sul piano, e devono scatenare tutta la cavalleria dei mostri da offroad su cui siedono, per tentare la scalata fino alla cima. E quando li descriviamo come mostri, non lo diciamo tanto per dire. I fuoristrada utilizzati in questa disciplina hanno potenze in grado di far impallidire anche una Bugatti Chiron, e montano motori V6 e V8 elaborati fino allo sfinimento, con potenze che raggiungono anche i 3000 CV. La potenza e la violenza dell’erogazione sono tali che molto spesso i mezzi si esibiscono anche in brevi impennate, nonostante il poco grip offerto dalla superficie sabbiosa, mentre altre volte il motore da proprio forfait, andando in mille pezzi. Quando tutto va per il verso giusto, il pilota riesce a raggiungere la vetta in appena 6 secondi.

Nulla è più esplicativo di un video, quindi mettetevi comodi, premete play e godetevi uno spettacolo fatto di sabbia, rumore, fiamme e qualche motore esploso.