Esistono Ford Mustang da 1.000 cavalli, e sono acquistabili per soli 55.000 dollari

Lebanon Ford, concessionaria Ford situata nell'Ohio, si è fatta ormai un nome nel campo della vendita di automobili modificate e con garanzia annessa. Adesso sono tornati sotto la luce dei riflettori con una creazione molto interessante.

E' chiamata Project M, e si tratta di un miglioramento apportato da Lebanon Ford alle nuovissime Mustang GTs 2020, dotate di Perormance Pack di livello 1 e cambio automatico. Le aggiunte alla formula sono consistenti, e concernono il montaggio di un compressore Whipple 3.0 di quinta generazione, oppure un D1X stage 2 Procharger. A uno di questi due pezzi vanno sommate candele d'accensione e iniettori di livello sportivo, un radiatore più performante, un termostato di raffreddamento più efficiente e una nuova pompa del carburante.

In questo modo vengono sviluppati ben 1.000 cavalli di potenza, raggiunti però solo con carburante E85. Nel caso in cui non abbiate accesso a quest'ultimo la macchina può essere equipaggiata con una puleggia del compressore apposita e una modifica dell'ECU per permetterle di bruciare anche carburante a 93 ottani. Con questa configurazione però avrete a disposizione "soltanto" 800 cavalli.

Quello che stupisce di più di tutta questa storia è però il prezzo. Per portarvi a casa una Mustang Project M con Performance Pack di livello 1, cambio automatico a 10 rapporti e tutte le modifiche delle quali vi abbiamo parlato, vi basterà sborsare appena 54.995 dollari. Se invece avete intenzione di risparmiare qualcosina potete optare per una versione con cambio manuale a 6 rapporti e per l'assenza del Performance Pack. In questo modo il vostro portafogli verrà alleggerito esattamente di 5.000 dollari in meno.

Per restare in tema di Ford Mustang vi informiamo che non molto tempo fa Webasto aveva invece proposto una Mustang completamente elettrica, e capace di scatenare 900 cavalli. Adesso però date un'occhiata a questi nuovissimi render, che vedono trasformato in pick-up il Ford Mustang Mach-E elettrico.