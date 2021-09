Esisterà una motocicletta Tesla? Qualcuno ci ha già pensato

Fino a questo momento Tesla ha sviluppato e costruito esclusivamente autovetture elettriche, mentre nel breve termine dovrebbe arrivare sul mercato anche un autoarticolato a zero emissioni: il Semi. Di motociclette il brand di Palo Alto non ha mai parlato, ma adesso un designer californiano ha realizzato un concept a due ruote parecchio intrigante.

Le immagini visibili in fondo alla pagina evidenziano l'opera di Ash Thorpe, che ha provato ad trasporre fisicamente quello che potrebbe essere il design di una motocicletta Tesla. Sviluppato in collaborazione con Carlos Colorsponge, il concept è stato denominato "The Sokudo".

Le linee generali del veicolo non possono non ricordare quelle del Cybertruck presentato ufficialmente due anni fa: angoli aguzzi, tagli netti, superfici lisce e minimali e assenza di verniciatura. Il look è indiscutibilmente futuristico, ma alcune soluzioni appaiono ampiamente criticabili.

Innanzitutto la distanza tra la ruota anteriore e quella posteriore sembra immensa, ed è stato lasciato un enorme spazio vuoto al di sotto della "seduta". L'assetto poi risulta eccessivamente basso, per cui l'angolo di inclinazione potrebbe esserne seriamente inficiato. Del resto si tratta di un concept, e siamo sicuri che partendo da questa prima bozza si possa ottenere un ottimo razzo elettrico.

E' praticamente impossibile invece che la compagnia di Elon Musk vada ad impiegare così tanta fibra di carbonio, in quanto farebbe lievitare pericolosamente il prezzo richiesto al consumatore. Per il momento le Tesla non puntano al massimo del lusso e ai clienti milionari, ma è comunque interessante poter assistere a concept di questo calibro.

Nel frattempo il brand è concentrato sul migliorare il più possibile la sua Guida Autonoma Completa. Ora come ora il progetto è già a buon punto, tanto che uno studio del MIT è arrivato ad affermare che l'Autopilot funziona così bene da distrarre il conducente. Meno lusinghiero invece il giudizio di Consumer Reports sul volante a cloche di Model S e Model X:"Fa male alle mani."