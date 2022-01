Esiste una rarissima BMW 850Ci con kit widebody fai-da-te: sembra uscita dalla M Division

Nel mondo dei motori ci sono solitamente due tipologie di auto: quelle che per vari motivi sono diventate, e rimangono, delle auto fatte per essere personalizzate, e quelle auto che invece hanno una sorta di aura attorno a loro che ne vieta qualsivoglia personalizzazione. La BMW 850Ci è una di quest’ultime, ma adesso è ben più cattiva.

Per chi non lo sapesse, l’850Ci può essere considerato uno dei modelli più rari della casa bavarese, costruito dal 1989 al 1999 in soli 1250 esemplari, e divenne famosa per suo cuore, un motore V12 da 5.0 litri, all’epoca considerato il 12 cilindri più leggero ed equilibrato tra le vetture di serie. Nonostante la cubatura e i numeri di cilindri, non aspettatevi però i numeri odierni. Il V12 M70B50, questa la sua sigla, aveva “soltanto” 300 CV, capaci di farle toccare i 250 km/h e di farla scattare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi (a proposito, c’è chi ha montato il motore della BMW 850Ci a bordo di una Serie 3 Compact).

L’esemplare che vedete in questo video pubblicato dal canale YouTube Driving Cody non ha subito modifiche meccaniche, ma prettamente estetiche, con un kit widebody realizzato su misura che non stravolge la linea dell’auto ma anzi ne amplifica la presenza scenica su strada, con fianchi muscolosi e un assetto ribassato che la fa sembrare un felino in agguato pronto per aggredire la sua preda. Quel che lascia a bocca aperta è soprattutto la cura con cui è stato realizzato il progetto, che mostra un’attenzione ai dettagli degna della casa madre.

Anche gli interni rimangono praticamente originali, se non fosse per il nuovo volante e per i dettagli in pelle rossa che agghindano diversi elementi dell’abitacolo. L’unico elemento che potrebbe non piacere a tutti è la colorazione applicata sul mezzo, caratterizzata dal tricolore della Divisione M e da un disegno forse poco in linea con la natura dell’auto, ma dato che da sempre BMW è sinonimo di “art car” (guardate questa BMW M240i realizzata per celebrare l’unione tra Germania e Messico), possiamo giustificare questa scelta.