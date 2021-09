Esiste un raduno dedicato alle migliori auto replica: c'è anche una Peugeot "Ferrari 430"

Spesso vi abbiamo mostrato delle repliche fatte in casa di auto sportive che lasciavano molto a desiderare. Pensate che in Inghilterra esiste un raduno dedicato alle repliche “homemade” e siamo rimasti piuttosto stupiti dalla qualità delle auto presenti. Alcune sono migliori di altre, ma in certi casi non potrete credere ai vostri occhi.

In questa esposizione non ci sono le classiche Fiat Uno rosse con lo stemma del cavallino rampante, e nemmeno Ferrari 488 GTB utilizzate per vendere cocomeri come in Vietnam, ma auto che, viste di sfuggita, riuscirebbero ad ingannare chiunque. E ad essere sinceri, alcuni esemplari potrebbero spuntarla anche sotto l’occhio attento dei più esperti.

Lo youtuber AdamC3046 si è recato al raduno a bordo della sua Cobra replica, costruita da Dax Tojeiro, e ha colto l’occasione per documentare l’evento. Non possiamo elencarvi tutte le auto presenti, per questo vi lasciamo al video, ma ci limitiamo a darvi due dritte su alcune delle repliche più sensazionali.

Uno dei brand più replicati è indubbiamente Ferrari, con mezzi moderni ma anche del passato. Tantissime repliche della leggendaria 250 GT0 su base Mazda MX-5 si avvicendano a mezzi più moderni, come la Ferrari 430 costruita partendo dalla Peugeot 406 Coupé, anch’essa costruita da Pininfarina. Immancabile la presenza di una Ferrari F40 nata addirittura da una Pontiac Fiero.

Un’altra auto degna di nota è l’Aston Martin Vantage V12 Cabrio, che sfoggia però gli interni della vettura su cui si basa, ossia una normalissima BMW Serie 3 cabrio della serie E36. Tantissime anche le repliche dedicate alle auto Lamborghini, in particolare i modelli Diablo e Countach, quest’ultimi particolarmente fedeli, paragonabile al modello di cui abbiamo parlato tempo fa, una Lamborghini Countach che sotto al cofano monta un motore Rover.

Qual è però l’auto migliore tra tutte? Secondo Adam, la più impressionante è una Porsche 911 GT3 RS bianca, basata sulla sorellina Boxster. L’auto è praticamente identica a quella reale, grazie anche all’utilizzo di pezzi ufficiali Porsche e gli unici dettagli che tradiscono la sua natura sono un’altezza del corpo vettura più alta del normale e la zona del lunotto posteriore leggermente più allungata, dato che la Boxter monta il motore in posizione centrale e non posteriore come la 911.

Scoprite le tantissime auto presenti nel video, e fateci sapere qualevi ha colpito maggiormente.