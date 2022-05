Esiste un magazzino "segreto" Volkswagen con oltre 200 vetture iconiche: quante bellezze!

Case costruttrici dalla lunga storia come Volkswagen hanno molto da raccontare, non solo parlando di avvenimenti storici ma soprattutto in termini di modelli prodotti o soltanto progettati in forma prototipale. E lo youtuber Jamie Orr ha avuto il privilegio di visitare un capannone che racchiude molte di questi modelli VW.

Si tratta di circa 200 veicoli, gelosamente custoditi all’interno del magazzino VW Classic di Wolfsburg, dove riposano modelli di ogni periodo e di ogni tipologia, dalle utilitarie alle auto da corsa del marchio. E infatti il video inizia proprio con il mezzo da corsa per eccellenza, vale a dire l’incredibile prototipo elettrico Volkswagen ID.R da record sulle hillclimb della Pikes Peak e del Festival di Goodwood.

Subito dopo si passa ad un’altra bestia da corsa, la VW Golf Electric TCR utilizzata nel campionato turismo dedicato alle auto elettriche che abbiamo visto in prima persona lo scorso anno, affiancata dalle tantissime Polo WRC che hanno dominato il campionato mondiale rally con Sebastien Ogier alla guida.

Curiosa poi la presenza di un’inedita VW Golf GTI TCR Mk8 che non ha mai visto la luce: era stata annunciata nel 2020 per partecipare alle competizioni TCR sparse per il mondo, ma poco dopo la casa tedesca ha ufficializzato il ritiro da ogni attività relativa al motorsport, che ha sancito anche la fine di questo progetto, che è rimasto soltanto un prototipo avvolto in un wrap bianco e nero.

All’interno della collezione ci sono anche vetture più “umane”, con tantissimi modelli utilizzati durante le presentazioni alla stampa, dove si contano numerose Polo e Golf di varie annate, tra le quali spiccano anche la Scirocco e la piccola Lupo. E infine non mancano i gioielli del passato, a partire dai tanti VW Beetle, o Maggiolino, e addirittura una Polo del 1987 equipaggiata con un motore turbodiesel bicilindrico.