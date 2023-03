Esiste un carro funebre più assurdo di questa Nissan Leaf modificata?

La diffusione delle auto a propulsione elettrica ha raggiunto anche i veicoli funebri, con alcuni dei più venduti che sono già stati trasformati, come la Tesla Model 3 funebre per un ultimo viaggio ad emissioni zero. A quanto pare però, qualcuno ci aveva visto lungo e nel 2011 ha trasformato una Nissan Leaf in un carro funebre unico.

Si tratta di un mezzo piuttosto particolare che al momento si trova in vendita su Facebook Marketplace e più precisamente nel Regno Unito. Ciò che salta all’occhio è l’originalità di tale creatura: dal lato destro sembra una normalissima Nissan Leaf in tinta nera, ma facendo un giro dell’auto ecco la sorpresa: la fiancata sinistra è stata modificata e al posto delle portiere ora c’è un’unica vetrata che “affaccia” sul feretro.

Dato che le dimensioni dell’auto sono standard, le modifiche più importanti riguardano gli interni, dove adesso ci sono solo due posti a sedere, quello di guida e una seconda poltrona subito dietro ad esso, mentre tutto il resto è stato “spianato” per accogliere la bara e il restante necessario.

Per la cronaca, l’auto è in vendita con un prezzo di circa 22.800 euro, una cifra niente male per un mezzo che in versione standard si trova attorno alle 5.000 euro, ma bisogna mettere in conto le modifiche effettuate, l’unicità dell’esemplare e il chilometraggio contenuto.

