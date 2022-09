Esiste un'auto elettrica a 10000 euro? Si chiama Tata Tiago EV, ma è solo per l'India

Mercedes ha affermanto che la parità di costo tra auto elettriche e termiche è ancora un miraggio, e a distanza di mesi il prezzo delle auto EV è ancora generalmente alto e non adatto a tutti, ma in realtà c’è una vettura full electric a basso costo: è la Tata Tiago EV, una compatta elettrica offerta per circa 10000 euro, ma solo in India.

Si tratta di una vettura compatta adatta al contesto urbano, che viene proposta con due tagli di batteria differenti, il più piccolo dei quali permette di tenere il prezzo piuttosto basso, inferiore a molte compatte a motore termico. Il modello base si chiama XE e offre una batteria da 19.2 kWh, che permette un’autonomia fino a 250 km grazie ad un peso contenuto e a prestazioni standard, visto che, in fondo, non ha senso che ogni auto elettrica tocchi i 100 km/h in almeno 3 secondi. Il singolo motore elettrico della Tiago EV offre 74 CV e 114 Nm di coppia, che le permettono di toccare i 60 km/h in meno di 6 secondi.

Tata offre anche le versioni XT, XZ+ e XZ+ Tech LUX, che sono allestimenti via via più ricchi e dotati di batteria da 24 kWh, così da portare l’autonomia a 315 km con una singola carica. Inoltre le versioni XZ+ offrono la ricarica AC da 3.3 e 7.2 kW, con la casa che dichiara il recupero di 110 km in circa 30 minuti di ricarica.

Il modello base della Tiago EV viene offerto a 10,600 euro con il cambio attuale, mentre il top gamma tocca i 14.800 euro, ma viene prodotta e venduta esclusivamente in India. In Europa ci sono diversi costruttori che cercheranno di aggiungere in gamma delle elettriche con un prezzo più accessibile, ma resterà comunque superiore a quello proposto da Tata: Volkswagen è al lavoro su una piccola EV che avrà un prezzo di circa 20.000 euro.