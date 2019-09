Un esilarante spot vede finalmente Cuphead a bordo delle Tesla

Mentre Elon Musk ha ufficialmente dato l'annuncio del via al roll-out della versione del software V10 per le vetture Tesla, tutti i clienti sono estremamente eccitati per quello che si prospetta essere uno degli aggiornamenti più attesi di sempre.

Tante le nuove feature aggiunte, esplicate in questo articolo. Tra le più importanti la funzione Smart Summon, che permette alla vettura di raggiungerci in modo totalmente autonomo, l'arrivo dell'applicazione di Netflix, che consiste in un vero motivo di gioia per gli abbonati alla piattaforma, e infine l'approdo dell'acclamatissimo Cuphead.

Nel post su Twitter, pubblicato dalla stessa Tesla, e che potete visitare in fondo alla pagina, è possibile ammirare le incredibili animazioni del gioco sviluppato dai fratelli Moldenhauer. Il platform run and gun è stato apprezzato in modo unanime da critica e pubblico per la sua estetica ispirata ai cartoni animati degli anni '30, e la casa automobilistica californiana non ha esitato ad implementarlo nelle sue vetture assieme alla compatibilità per il controller. Lo stesso CEO del brand Elon Musk si è dichiarato fan sfegatato del titolo, e forse questo è uno dei motivi principali della decisione.

Ma adesso smettiamo di tediarvi e vi lasciamo gustare con calma il video, ma non prima di rimandarvi ad un'altra notizia, che vede aggiungersi all'offerta anche Spotify. Si tratta praticamente di un colpo di scena, visto che l'operazione non era stata in alcun modo annunciata.