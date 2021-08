Esibizionista si dà alla fuga dopo aver travolto una Kia con la sua Ford Mustang

Lo abbiamo ripetuto tante volte: fare gli esibizionisti a favore di camera allontanandosi da un raduno, presi dall’euforia del momento, spesso può giocare brutti scherzi. Basta un attimo, e la potenziale derapata della storia diventa una pagliacciata di prima categoria.

L’incidente è accaduto lo scorso weekend nei pressi di un raduno tenutosi a Meadwood Drive, a Delware. Il video postato su Reddit mostra una Mustang rossa intenta a svoltare a sinistra per uscire dal parcheggio del car meeting. Il “fenomeno” non poteva certo perdersi un’occasione di questo tipo, quindi acceleratore a fondo e via di derapata.

Peccato che, come spesso accade, le doti di guida del nostro protagonista non erano certo da riferimento, e in un batter d’occhio ha perso il controllo della muscle car, che è andata in testacoda finendo dritta contro una Kia Sorento che transitava lì vicino. Ora, una persona con un po’ di sale in zucca sarebbe scesa dall’auto in preda alla vergogna, ma almeno avrebbe valutato il danno arrecato all’auto travolta, ma ovviamente ciò non è accaduto.

Il nostro “pilota” in fretta e furia ha ridato gas e si è dato alla fuga, nonostante ci fosse un sacco di gente sul luogo con lo smartphone in mano a fare video. In uno dei tanti filmati si vede anche la vittima dell’incidente che prontamente ha fatto inversione per inseguire il vandalo, anche se ci risulta difficile pensare che sia riuscito a prenderlo. Voi cosa avreste fatto?