Una esibizione Red Bull non autorizzata ha danneggiato un Patrimonio dell'Umanità UNESCO

Una esibizione di drift recentemente organizzata da Red Bull per promuovere il famoso energy drink ha appena creato una grossa polemica, poiché l'evento si è svolto in una piazza di Kiev, in Ucraina, dotata un valore artistico e storico immenso.

All'atto pratico due vetture con livrea Red Bull dovevano scodare intorno ad una statua nella piazza che si trova di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia. L'intera area è stata riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, e secondo il sindaco della città Konstiantyn Usov non erano stati rilasciati i permessi per l'attuazione del programma, anche se molti altri affermano diversamente.

In base a quanto riportato dal notiziario locale BYKVU, la compagnia sarebbe andata avanti nonostante il rifiuto da parte del sindaco coinvolgendo anche la star del rap locale Alyona Alyona, che ha assistito all'esibizione dal sedile del passeggero di uno dei due veicoli. In tanti sono rimasti allibiti, e indicano le strisce nere lasciate a terra come un atto di assoluta gravità.



Da parte nostra non possiamo riportare alcun dato con estrema certezza, ma ci stupisce comunque notare la totale assenza di barriere tra il pubblico e le macchine in azione. Secondo Usov il tutto è stato messo in piedi in modo clandestino:"Red Bull l'ha fatto di mattina presto, in secreto e senza alcuna misura per la protezione dei pedoni, mettendo a rischio decine di vite. Le persone che avrebbero dovuto recarsi a lavoro attraverso la piazza hanno dovuto aggirare le auto in scodata. Le cose si sarebbero potute mettere in modo tragico."



Per il momento vi invitiamo a prendere ogni informazione con le dovute pinze in attesa di aggiornamenti più precisi nel merito della questione, ma per restare in tema di Patrimoni dell'Umanità UNESCO non possiamo chiudere prima di mostrarvi la Lamborghini Sian che sfreccia di fianco ai portici di Bologna.