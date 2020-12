Esemplare unico di McLaren Speedtail è all'asta, ma la cifra è fuori di testa

All'incirca due anni fa McLaren annunciò una vettura la quale avrebbe dovuto battere ogni record di velocità di punta per vetture stradali proprietarie mai raggiunto prima. Per questo motivo mise quindi a punto in modo sopraffino la sua eccellente Speedtail, limitando il numero di esemplari prodotti ad appena 106 unità.

Il costo per ogni esemplare è stato poi fissato a circa 2 milioni di euro, ma non tutti coloro i quali sono disposti a spenderli possono portarsi a casa una Speedtail, in quanto ogni singola vettura è stata piazzata ben prima dell'avvio alla produzione.

Difatti sono passati parecchi mesi da quando è diventato impossibile accaparrarsela, e non ci meraviglia affatto il roboante annuncio appena pubblicato dalla casa d'aste RM Sotheby's, che riguarda un esemplare di Speedtail praticamente intonso il quale potrebbe arrivare ad una cifra a dir poco pazzesca: non molto tempo fa per una macchina in condizioni simili un collezionista è arrivato a superare persino i 4 milioni di dollari per una macchina estremamente peculiare.

Detto questo, la McLaren Speedtail messa all'asta di recente porta il numero di telaio 36 di 106, ed è stata ordinata lo scorso 20 luglio 2020 e infine consegnata alla concessionaria McLaren di Philadelphia poche settimane fa. Non siamo sicuri chi avrebbe dovuto essere il proprietario del bolide, ma RM Sotheby's afferma abbia percorso soltanto 48 chilometri complessivi fino al momento in cui è stata messa a listino. Oltre a ciò, l'esemplare gode di personalizzazioni dal valore di 150.000 euro, e i documenti originali di McLaren Automotive Order Confirmation lo assicurano senza timore di smentita.

Riguardo l'estetica lasceremo a voi giudicare (vi basta cliccare sul link a metà pagina), mentre qualche informazione sulle specifiche tecniche vogliamo condividerla. Il modello è mosso da un possente V8 twin-turbo da 4,0 litri capace di erogare ben 1.055 cavalli di potenza grazie all'aiuto di un propulsore elettrico, i quali la spediscono a 300 km/h in 12,8 secondi e fino a superare i 400 km/h, come accaduto presso il Kennedy Space Center della NASA, in Flordia.

La sua rarità quindi non è l'unico elemento a prendere per la gola gli appassionati, ma avviandoci a concludere vogliamo mostrarvi un altro prodotto molto interessante, appena partorito dalla casa di Woking: ecco a voi la rapidissima McLaren Sabre, pensata esclusivamente per gli automobilisti staunitensi per via dei problemi di omologazione sul suolo europeo.