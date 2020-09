Esemplare unico di Lexus LFA è in vendita, e ovviamente costa una fortuna

Al mondo ci sono appena 500 Lexus LFA, e dal termine della produzione avvenuto nel 2012, ognuno di essi diventa sempre più raro e ricercato. E' soltanto una conseguenza quindi il fatto che il loro valore continua a crescere senza accenni di rallentamento.

La caratteristica che contraddistingue l'esemplare della galleria di immagini in calce è la sua verniciatura in Brown Stone, che rende la vettura un pezzo unico nel vero senso del termine. Si tratta di una tonalità molto scura di marrone, la quale luccica in modo particolare sotto le luci della sala d'esposizione. Il marrone non è certo tra i colori più apprezzati che ci siano, ma dobbiamo dire che addosso alla supercar giapponese sta benissimo.

A completare il quadro estetico ci pensa poi il set di cerchi forgiati standard da 20 pollici, i quali contrastano la carrozzeria grazie all'uso dell'argento. All'interno dell'abitacolo troviamo invece una tappezzeria in pelle chiara a ricoprire sedili, console centrale, parte bassa del cruscotto e la fascia centrale del volante. Per il resto abbiamo finiture in alluminio e fibra di carbonio, mentre a riprova della rarità della vettura trova spazio in mezzo ai sedili la placca che indica l'esemplare 225.

Come gran parte degli appassionati sa già, il pezzo forte della Lexus LFA è il suo motore. Parliamo di un fenomenale V10 aspirato da 4,8 litri sviluppato in collaborazione con Yamaha. La partnership non poteva che portare ad alzare i giri del propulsore, e infatti per ottenere i 560 cavalli massimali bisogna arrivare a 8.700 rpm, mentre per i 480 Nm di coppia sono sufficienti 6.800 rpm. Apprezzatissimo anche il sound, ampiamente considerato tra i migliori mai concepiti per una vettura stradale.

L'esemplare di LFA è in vendita presso Marshall Goldman a Cleveland, nell'Ohio. Il titolare non ha ancora reso pubblico il prezzo, ma il listino conferma i soli 816 chilometri percorsi complessivamente. Tenendo questo in mente e ripensando alle vendite simili, non ci sorprenderebbe affatto se la cifra richiesta dovesse superare i 500.000 euro.



A proposito di auto costosissime abbiamo altre due vetture da mostrarvi. La prima è una leggendaria Aston Martin DB4 GT Zagato che, viste la sua rarità e le condizioni nelle quali versa, si propone per una cifra seguita da sette zeri. In ultimo non possiamo non menzionare la Aston Martin Victor, che rappresenta senza alcun dubbio la macchina più potente della casa automobilistica britannica.