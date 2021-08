Ecco un nuovo esemplare unico basato sulla Ferrari 488 Challenge: camera car unica

Per filmare degli spot televisivi, pellicole cinematografiche e servizi in pista, molto spesso si ricorre a delle auto realizzate ad hoc in grado di sopportare chili di attrezzatura video e fotografica, per seguire ed immortalare la scena del momento. Negli anni abbiamo visto di tutto, ma qui il livello è altissimo.

Dietro le quinte dello spot dedicato alla Supra avevamo visto delle Porsche Cayenne, mentre in molti servizi fotografici utilizzano le Porsche 911, grazie al vano bagagli anteriore che può ospitare un fotografo in ginocchio per degli scatti con inquadrature molto basse, ma se doveste seguire delle auto molto veloci? Questa è la domanda che probabilmente è sorta alla compagnia di produzione Ralle, situata in Inghilterra. Il team ha infatti acquistato e messo a punto una Ferrari 488 Challenge EVO con tanto di grafica da corsa, e l’hanno trasformata nella camera car definita, e probabilmente più veloce del pianeta.

Jimmy Howson, il fondatore di Ralle, ha dichiarato: “Da tempo stiamo esplorando diversi mezzi per catturare scatti unici e ad alta velocità. La nostra vettura Ferrari da tracciamento è il risultato di settimane di pianificazione e aggiustamenti".

L’auto monta il motore V8 3.9 litri twin-turbo da 670 CV, che per l’occasione dovrà muovere un po’ di chilogrammi aggiuntivi dovuti all’apparecchiatura fotografica e video con i relativi supporti. Dal cofano infatti fuoriesce un pilone circolare a cui viene collegato il braccio articolato che a sua volta fa da supporto ai vari gimball e comandi remoti.

L’auto è stata svelata durante il British Motor Show 2021 e ha lo scopo di mostrare il livello e le capacità raggiunte da Ralle, che in passato ha già girato contenuti per Aston Martin, Dallara e Porsche, giusto per citarne alcuni.