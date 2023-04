Ecco il primo esemplare incidentato della nuova BMW M2: distrutta prima della consegna

Tempo fa vi abbiamo raccontato del venditore che ha ribaltato un Ford Ranger Raptor poco prima di consegnarlo al cliente, e l’evento di oggi ricorda da vicino quella vicenda, sebbene in questo caso si tratta più di sfortuna che scelleratezza da parte del venditore. La sfortunata protagonista è una nuovissima BMW M2, la prima ad essere incidentata.

Dunque il proprietario della nuova BMW M2 G87 ha ricevuto una chiamata dalla sua concessionaria che ha dovuto spiegargli che la sua vettura non sarebbe stata consegnata come d’accordo, ma non per problemi di approvvigionamenti o altre problematiche del periodo, bensì perché la sua vettura è rimasta coinvolta in un incidente ancor prima di arrivare nel salone.

Si trattava di un esemplare in colorazione Brooklyn Grey agghindata con diversi dettagli che celebrano il 50° anniversario BMW, ma durante il trasferimento verso la concessionaria, ma un camion che la seguiva non ha rispettato uno stop, e nonostante il tentativo di evitare le macchine incolonnate ha colpito la sportiva di Monaco, danneggiando notevolmente il posteriore e probabilmente anche l’anteriore, dal momento che il SUV Toyota di fronte porta dei segni di tamponamento.

La nuova M2 aveva ancora le pellicole protettive per la carrozzeria e le coperture dei sedili, eppure non è finita bene per lei. Al suo proprietario verrà consegnata un modello completamente nuovo, mentre la sfortunata protagonista dovrebbe tornare in strada dopo le dovute riparazioni.