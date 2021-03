Escono di strada col pickup e restano appesi a un ponte: le immagini sono spaventose

Iniziamo subito col dire che i due protagonisti della vicenda che stiamo per esporre sono adesso sani e salvi in quanto, nonostante siano rimasti per ore a penzolare da un ponte all'interno del loro pickup, alla fine sono stati tratti in salvo dalle forze dell'ordine locali.

Alcuni giorni fa infatti è avvenuto un incidente davvero assurdo sulla Interstatale 84 presso il Malad Gorge Bridge, dove il conducente di un Ford F-350 del 2004 è uscito di strada mentre trainava una roulotte. Secondo un testimone sia il veicolo che la roulotte avrebbero colpito le barriere nella parte destra della carreggiata per poi rimbalzare su quelle posizionate all'altra estremità del ponte, causando un'impennata del pickup che ha portato quest'ultimo a scavalcare la protezione in cemento.

Basta dare un'occhiata alle immagini in fondo alla pagina per rendersi conto della gravità della situazione. Le persone all'interno dell'abitacolo, un uomo di 67 anni e una donna di 64 anni, si sono ritrovate ad oscillare a decine di metri di altezza sul burrone.

I ragazzi di Autoblog hanno fatto sapere che il conducente del veicolo di soccorso si sarebbe precipitato immediatamente sul posto dell'incidente, per poi fissare il veicolo con altre catene evitando eventuali cadute mortali. Oltre ai primi soccorritori è giunto sul posto anche il team del Magic Valley Paramedics Special Operations Rescue Team, che ha subito provveduto a calarsi nel crepaccio e a fissare a delle imbracature gli occupanti dell'abitacolo per sollevarli verso la salvezza. Entrambi hanno raggiunto l'ospedale senza ferite particolarmente gravi, e lo stesso vale anche per i due fidatissimi cani di piccola taglia che li accompagnavano.

"Questo è stato un intervento straordinario da parte del team, che ha riposto rapidamente e ha dimostrato l'impegno e gli allenamenti che contraddistinguono i soccorritori." Avete appena letto le parole del capitano David Neth, in forze presso l'Idaho State Police, che ha poi proseguito:"Da parte nostra ci prepariamo proprio per cose simili, ma quando accade e ci sono in ballo delle vite umane, bisogna che tutti lavorino assieme e diano più del massimo."

Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, ma lo stesso non può dirsi per il gravissimo incidente di Tiger Woods, che poche settimane se l'è vista brutta in seguito a un ribaltamento della propria Genesis GV80. Per chiudere tornando e veicoli rimasti penzoloni non possiamo non citare la vicenda che ha visto un autobus cadere da un ponte: ecco le immagini.