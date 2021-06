Esclusivo! Le prime immagini dell'assurda Lamborghini Huracan EVO2 brandizzata OPPO

Non molti giorni fa Lamborghini ha mostrato al mondo uno dei suoi bolidi più estremi in assoluto: la cattivissima Huracan Super Trofeo EVO2. Si tratta di un modello specializzato per completare giri sul tracciato in tempi da record, e abbiamo finalmente avuto l'opportunità di ammirarla da vicino.

Le immagini visibili in fondo alla pagina le abbiamo scattate in occasione di un evento organizzato dal marchio di Sant'Agata Bolognese in collaborazione con OPPO, noto colosso tecnologico cinese. Non a caso il logo OPPO spadroneggia sulla punta del cofano e sulla superficie superiore del torreggiante alettone di quella che è a livello aerodinamico una delle macchine Lambo più efficienti di sempre.

All'avantreno un ampio spoiler e delle capaci prese d'aria tengono incollata la vettura al suolo in collaborazione con le prese d'aria sul cofano, che agguantano i flussi per favorire il raffreddamento delle componenti. Le fiancate sono caratterizzate da minigonne particolarmente acuite e dalle lamelle in fibra di carbonio su tutti e quattro i passaruota, tramite le quali l'aria calda viene emessa nuovamente verso l'esterno.

A tenere costantemente fresco il ruggente V10 aspirato ci pensa l'estroverso roof scoop, il quale ingurgita una quantità d'aria spropositata. Circa il retrotreno è impossibile non menzionare il gargantuesco alettone con attacco superiore, dove il vento si scontra irrimediabilmente andando ad incrementare il grip degli pneumatici posteriori. Allo stesso scopo serve l'appariscente diffusore, lasciato interamente visibile in tutta la sua crudezza dai tecnici del team italiano. Da una visuale posteriore è infatti possibile fare i raggi x alla Huracan Super Trofeo EVO2.



Adesso non ci resta che vederla in azione, ma per avviarci a chiudere non possiamo non menzionare un altro modello decisamente aggressivo: la Lamborghini Essenza SCV12 è la prima auto con struttura in carbonio ad essere stata omologata dalla FIA.