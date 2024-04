L'esclusiva Lamborghini LM002 Wagon del sultano del Brunei è in vendita

Lamborghini ha, nella sua storia, prodotto auto del quale non ci rendiamo neanche conto. Ora, vi abbiamo parlato del modello LM002 di recente per via di un cliente che ha ritirato una Revuelto trainata da questo veicolo (per pura scena). Quasi per coincidenza, adesso, un esemplare della LM002, appartenuta al Sultano del Brunei, è in vendita.

La Lamborghini LM002 è una rarità assoluta: è stata prodotta in soli circa 300 esemplari tra il 1986 e il 1993. Questa versione in vendita con il tetto allungato (ancora più esclusiva) ed è parte di una collezione unica di automobili in Svezia, di proprietà del rivenditore di auto di lusso Motikon. La trasformazione da camioncino a carro ha aggiunto circa 500 kg di peso ai suoi, già importanti, 2494 kg, per un totale complessivo di circa 3 tonnellate. Se sommiamo il fatto che questo veicolo è dotato di un potente motore V-12 ereditato dalla Countach, questo esemplare di LM002 consuma sicuramente una notevole quantità di carburante. In un precedente articolo abbiamo provato ad immaginare un futuro in cui Lamborghini progettasse un'erede della LM002.

Il modello in vendita è del del 1989 e si trova in condizioni eccellenti, avendo percorso solo circa 6.200 miglia (poco meno di 10.000 chilometri in tutti questi anni). Nonostante Motikon abbia intenzione di apportare alcuni miglioramenti estetici, l'auto sembra già essere un vero e proprio pezzo di storia dell'automobilismo già così com'è. È importante sottolineare che la Lamborghini non ha convertito ufficialmente il fuoristrada in una versione station wagon, ma ha autorizzato questa specifica modifica, quindi, si tratta di un'auto autentica al 100%.

Ma non è tutto, questa particolare Lamborghini LM002 è stata guidata dal Sultano del Brunei, a cui è appartenuta per un breve periodo di tempo prima di essere acquistata dall'ex CEO di BMW e Volkswagen, Bernd Pischetsrieder. Successivamente è passata di mano in mano, finendo per essere utilizzata da una donna svedese (il cui nome non è stato diffuso) che la usava, inconsapevole di cosa stesse guidando probabilmente, per accompagnare i suoi figli a scuola. All'interno infatti, lo spazio non manca grazie ai tre sedili passeggeri e alle tre panche disponibili.

Essendo un veicolo con oltre 35 anni di età, necessita urgentemente di nuovi pneumatici. Il fondatore e CEO di Motikon, Filip Larsson, sta attualmente cercando di acquistare un set di pneumatici nuovi prima della vendita di questo esemplare, ma questi sono davvero molti difficili da trovare. Il prezzo? 54.000 dollari, al cambio circa 49.674 euro.

Arexons Pasta rimuovi graffi, auto carrozzeria, Speciali micropa è uno dei più venduti oggi su