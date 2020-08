Esce di strada per toccare lo schermo della Tesla: tribunale gli ritira la patente

Le auto elettriche Tesla sono famose anche per aver rivoluzionato il loro abitacolo, togliendo leve e fronzoli di ogni genere per offrire un singolo schermo centrale "enorme", da 15 pollici su Model 3 e Model Y, da 17 pollici su Model S e Model X. Un "dispositivo elettronico" reo di aver fatto uscire di strada un utente tedesco.

La storia arriva proprio della Germania e racconta di un automobilista intento a "giocare" con lo schermo touch della propria Tesla, cosa che lo avrebbe fatto uscire di strada mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Per questo motivo il Tribunale regionale di Karlsruhe ha sospeso la patente dell'uomo per un mese, sanzionandolo fra l'altro con 200 euro di ammenda, additando lo schermo centrale della Tesla come un "dispositivo elettronico" a tutti gli effetti, che dunque va ignorato in fase di guida poiché può diventare molto pericoloso.

Nel Paese tedesco i cosiddetti "dispositivi elettronici" in auto vanno usati solo quando non ci obbligano a distogliere lo sguardo dalla strada. A quanto pare l'uomo è uscito di strada mentre era intento a regolare le impostazioni del tergicristalli (attenzione, proprio "a regolare", non ad azionare, cosa invece possibile tramite una normale leva dietro lo sterzo), motivo per cui il Tribunale gli ha dato torto. L'automobilista ha anche provato a dire che lo schermo centrale della Tesla è in realtà una sorta di "quadro strumenti", utile a gestire la marcia dell'auto, i giudici però non hanno supportato la tesi.

La questione dunque ci porta naturalmente a parlare dei nuovi schermi presenti a bordo delle nuove auto, non solo delle Tesla: secondo uno studio anche Apple CarPlay e Android Auto sarebbero molto pericolosi ("più pericolosi dell'alcol"), quale sarebbe dunque un'ottima soluzione oltre al comune buon senso? Riempire lo sterzo di leve e pulsanti per non guardare lo schermo? Affidarsi a comandi vocali, come già molte vetture fanno? A voi la parola...