La Escalade di Kim Kardashian è una reggia su ruote

Che ci crediate o meno, Kim Kardashian è una grande appassionata di auto che nel corso del tempo ha messo nel proprio garage una serie di modelli estremamente interessanti. Gran parte di essi sono stati lasciati nelle loro condizioni di fabbrica, mentre altre hanno ricevuto solo dei ritocchi estetici.

Tra i marchi più apprezzati dalla star statunitense ci sono di certo Rolls-Royce, Bentley o anche Ferrari, ma a quanto pare il suo ultimo ordine non viene dall'Italia o dal Regno Unito, bensì dal suo Paese natale. Quella che potete vedere in fondo alla pagina è una colossale Cadillac Escalade, sviluppata e costruita nel Michigan.

L'esemplare di Escalade in verniciatura argentata poggia su cerchi custom da ben 26 pollici dall'estetica a singolo blocco, ma non è soltanto questo elemento a stupire molti osservatori. Quando il team di Platinum Motorsports, e cioè gli autori delle modifiche, hanno pubblicato su Instagram il nuovo veicolo di Kim Kardashian il focus non è stato indirizzato al solo set di cerchi o alla tonalità "KK Silver" che avvolge la carrozzeria, ma anche ad una serie di personalizzazioni che in genere non associamo ai ricconi di Hollywood, come l'avvicinamento al suolo del veicolo.

Basta dare un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina per rendersi conto del fatto che, oltre alla sfrenata opulenza, lo stile dell'abitacolo non è mai esagerato, bensì offre tutto il comfort e l'ariosità possibile senza restituire un feeling kitsch: sembra che in tal senso non siano state operate modifiche. A dominare le finiture sono la pelle di qualità, la plastica morbida e soprattutto il legno striato che avvolge la plancia e la parte centrale del cruscotto, dove si palesa un ampio e moderno display utile alla gestione dell'infotainment.

Nel frattempo la casa automobilistica americana sta spingendo fortemente in direzione dell'elettrificazione della propria gamma di veicoli, per cui entro il 2025 Cadillac potrebbe già completare la transizione eliminando la commercializzazione ogni veicolo con motore a combustione interna. La recente presentazione della Cadillac Lyriq è molto utile a consentirci di immaginare il design dei futuri modelli a zero emissioni, i quali saranno dotati di feature avveniristiche come il tetto panoramico "intelligente" della Celestiq.