La prima Escalade elettrica fa paura: dimensioni 'monstre' e una super batteria

Una Cadillac Escalade IQ completamente elettrica rappresenta una significativa svolta per General Motors nell'ambito dei veicoli elettrici. Dopo la sfida diretta a Tesla e Mercedes con la Celestiq, questo nuovo modello EV è un'importante pietra miliare nella transizione dell'azienda verso una flotta che punta alle emissioni zero entro il 2035.

La vettura è stata progettata per affascinare una gamma più ampia di clienti, includendo coloro per cui le emissioni non sono la principale preoccupazione. Con display luminosi distintivi e potenti motori elettrici che combinati erogano 750 cavalli spingendo il SUV da 0 a 100km/h in soli 5 secondi, la Escalade IQ offre un'esperienza di guida potente e di fascino.

Ciò che sparisce sono le caratteristiche griglie frontali, sostituite da una barra luminosa nella parte anteriore. Questa scelta di design non solo conferisce un aspetto distintivo al veicolo, ma sottolinea anche la natura elettrica e tecnologicamente avanzata dell'auto. Il SUV elettrico presenta un aspetto più elegante e aerodinamico rispetto alla controparte a combustione. L'adozione di un cofano più lungo e di un lunotto più inclinato conferisce al veicolo un aspetto più dinamico e moderno. Inoltre, l'opzione di un tetto nero a contrasto aggiunge un ulteriore elemento di stile.

L'Escalade IQ sarà dotato di un grande pacco batteria da 200 chilowattora, che consentirà un'autonomia stimata fino a 720 km con una carica completa. Il SUV condividerà alcune caratteristiche con il GMC Hummer EV, tra cui la capacità di sterzare tutte e quattro le ruote. Inoltre, l'Escalade IQ sarà in grado di sterzare anche le ruote anteriori e posteriori in direzioni opposte, migliorando la manovrabilità in spazi stretti.

Sebbene non sia stato rivelato il peso esatto dell'Escalade IQ, si prevede che possa essere simile a quello della Chevrolet Silverado EV, che pesa circa 3.850 kg. Nonostante il peso, che si preannuncia molto generoso, il veicolo disporrà di tutti i più moderni sistemi di sicurezza: dalla frenata assistita, all'anticollisione fino al rilevamento dei pedoni.

Passando agli interni, il veicolo disporrà di un ampissimo display da 55 pollici che si estenderà su tutto il cruscotto. Poiché l'Escalade IQ non richiede uno spazio per la trasmissione tradizionale sotto il pavimento, l'interno dell'abitacolo offre più spazio di stoccaggio, incluso un ampio vano sotto la console centrale. Il veicolo dispone di un vano bagagliaio anteriore molto spazioso

La produzione dell'Escalade IQ inizierà tra circa un anno presso la Factory Zero di GM, situata a cavallo tra Detroit e Hamtramck, nel Michigan. Questa fabbrica è stata rinnovata e adattata per la produzione esclusiva di veicoli elettrici. Cadilla ha mostrato molta affidabilità per quanto attiene alla produzione di EV, il modello Lyric ha fatto sold out in appena 19 minuti.