Gli errori da evitare con l'auto elettrica secondo un nuovo studio

Molti utenti che passano all’elettrico non sono contenti del salto per via del tempo perso, dei disagi e dell’ansia creata da colonnine e batterie, secondo uno studio però succede soltanto a chi continua ad avere le vecchie abitudini dell’auto a benzina o a gasolio.

I professori Frances Sprei dell’Università di Chalmers, in Svezia, e Willett Kempton dell’Università del Delaware, negli USA, hanno condotto uno studio coinvolgendo utenti elettrici dei propri Paesi scoprendo che molti - soprattutto quelli che sono passati agli EV da poco - si trovano male con la nuova tecnologia perché utilizzano le medesime abitudini del loro vecchio veicolo a benzina o a gasolio. Queste persone controllano semplicemente quando il livello di carica è scarso e solo a quel punto cercano una colonnina di ricarica, proprio come farebbero con una pompa di benzina. Peccato però che la disponibilità delle stazioni sia diversa e che soprattutto i tempi siano totalmente sfalsati. Per un pieno di benzina ci vogliono pochi minuti, per una ricarica veloce potrebbero volerci 30-40 minuti, per una lenta anche diverse ore.

Sempre secondo lo studio gli utenti EV più esperti, invece, fanno ragionamenti più ampi in merito alla ricarica del proprio veicolo. Alcuni di questi hanno creato vere e proprie routine, magari collegando ogni giorno (o quasi) il loro veicolo a una presa AC vicino il proprio ufficio, oppure mentre fanno compere. C’è addirittura chi porta a spasso il cane la sera mentre l’auto è in ricarica, operazione che può avvenire anche quando la ricarica non è strettamente necessaria. Insomma: ricaricare l’auto elettrica nei “tempi morti”, mentre si fa qualcos’altro, azzera l’ansia della ricarica. Lo sosteniamo in effetti da anni ma ora lo dice anche lo studio in oggetto! Solo quando si affrontano viaggi più lunghi del solito arriva un minimo di organizzazione al fine di trovare la stazione di ricarica DC più conveniente lungo il tragitto. Per i viaggi più corti, invece, gli utenti più esperti calcolano se i chilometri che devono percorrere sono inferiori a quelli disponibili e ricaricano solo se necessario. Su questo fronte le domande più comuni sono: “Quanti chilometri devo percorrere domani?”, oppure “I chilometri di domani sono meno di quelli indicati dall’auto?”, “Quanto è probabile che domani capiti un viaggio inaspettato?”. In base alle risposte ognuno gestisce la propria ricarica senza particolare stress, caricando solo se serve/se si vuole esser tranquilli/se nel frattempo si deve comunque fare altro e si può lasciare l’auto alla colonnina.

In genere gli utenti più “navigati” hanno affermato che “ricaricare l’auto elettrica è molto pratico, anche se devi farlo ogni giorno è un’azione di routine che non prende tempo ad altre attività”. C’è poi chi ha dichiarato che “Ricaricare è più pratico dell’andare fisicamente a un distributore, ti basta collegare un cavo a casa e hai fatto”, anche se questo ovviamente vale soltanto per chi ha la fortuna di avere uno spazio privato per la ricarica. Anche chi non ha accesso a un box o a un vialetto può comunque acquistare un veicolo elettrico se attorno alla propria abitazione ci sono delle stazioni di ricarica, mentre per i viaggi lunghi ci sono le colonnine DC. Anche chi vi scrive guida in elettrico senza poter ricaricare a casa e i problemi sono pressoché nulli, ne abbiamo parlato nell’articolo Acquistare un’auto elettrica senza avere una wallbox a casa: si può fare!

Lo studio conclude dicendo che gli utenti che pensano di mantenere le stesse abitudini del termico anche con l’elettrico hanno alte probabilità di rimanere delusi e frustrati dall’esperienza. Bisogna capire di essere di fronte a una tecnologia differente che va anche affrontata in maniera diversa, sfruttando i tempi morti e organizzandosi un minimo per affrontare i viaggi più lunghi, cosa che comunque la gente fa al massimo 1-3 volte all’anno stando al campione intervistato. L’ansia da ricarica potrebbe inoltre farci propendere per veicoli che hanno batterie più grandi delle nostre reali necessità. Questo significa andare in giro con EV più pesanti che hanno un prezzo di acquisto più elevato e costi di esercizio superiori, quando nella maggior parte dei casi anche le versioni “base” delle auto elettriche possono andare bene.