Erling Haaland, non solo calcio: la sua collezione d'auto da 1 milione di euro

Come molti calciatori, il bomber del Manchester City, Erling Haaland, vanta un parco auto davvero impressionante. La star norvegese ha infatti una grande passione per i mezzi a quattro ruote e capita spesso e volentieri di vederlo comodamente seduto su una supercar.

Haaland non possederà la Bugatti da 10 milioni di euro di Cristiano Ronaldo, ma il suo garage è senza dubbio di tutto rispetto a cominciare da una lussuosissima Rolls-Royce Cullinan, il SUV più amato fra le superstar, del valore di 370mila euro. Haaland la usa spesso per recarsi all'allenamento, godendosi i 571 cavalli del V12 e le dimensioni estremamente generose dello stesso mezzo.

Un altro must fra i personaggi famosi e in particolare fra i calciatori è la Range Rover Sport, auto che parte da 95mila euro con una potenza fino a 510 cavalli: una vettura che non ha bisogno di presentazioni e che conosciamo benissimo essendo molto commercializzata anche dalle nostre parti.

Proseguiamo con l'Audi RS6 Avant, protagonista di una recente drag race flop, e altra vettura molto in voga fra le stelle del pallone. In questo caso parliamo di un bolide da 138 mila euro, una supercar con le sembianze di una station wagon. Le potenze variano dai 600 ai 630 cavalli a seconda dell'allestimento, grazie ad un motore V8 biturbo da 4.0 litri. C'è poi un comodissimo bagagliaio da 565 litri: cos'altro chiedere di più?

Haaland è un amante delle fuoriserie di Ingolstadt e per questo ha deciso di regalarsi anche una splendida RS7 Sportback, auto da 144mila euro. Il motore è lo stesso dell'RS6, mentre la forma è quella di una berlina/ammiraglia: altra vettura da sogno.

Concludiamo la collezione d'auto di Erling Haaland con l'Audi Q7 (da 75mila euro), e la Mercedes GLE Coupé, altro SUV, in vendita in questo caso da 97mila euro. Facendo un breve calcolo l'attaccante del Manchester City ha in garage auto per un valore di 920mila euro, tenendo conto solamente del prezzo di listino di conseguenza, fra optional e personalizzazioni varie possiamo tranquillamente ipotizzare un costo di un milioncino di euro.