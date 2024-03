Erling Haaland ha comprato una Mercedes AMG ONE: gli è bastato lavorare un mese...

La stella del Manchester City, Erling Haaland, ha aggiunto una nuova hypercar alla sua già splendida collezione di auto. Nel dettaglio il bomber della nazionale norvegese si è assicurato una Mercedes AMG ONE.

La regina del Nurburgring, in grado di segnare un tempo pazzesco nell'inferno verde, è finita nel garage del centravanti dei Citizens, un'auto che costa poco più di due milioni di euro (ci sono diverse cifre più o meno ufficiali a riguardo), e che è stata realizzata in un numero assolutamente limitato, essendo un vero e proprio capolavoro d'ingegneria.

Haaland è tornato completamente in forma dopo un lieve infortunio, ed ha ricominciato a segnare caterve di gol come se non ci fosse un domani, leggasi undici marcature nelle ultime sei uscite. Ha quindi deciso di auto celebrarsi regalandosi appunto una delle auto più belle di tutti i tempi e nel contempo fra le più costose.

Nessun problema comunque per il norvegese tenendo conto che il suo stipendio fra le fila del Manchester City è pari a 375mila sterline a settimana, 440mila euro al cambio, di conseguenza gli è bastato lavorare un mese e una settimana, per guadagnare la cifra necessaria appunto per mettere le mani sull'hypercar AMG ONE.

La vettura della stella è stata prodotta in sole 275 unità e di fatto è un'auto di Formula 1 pensata per la strada di tutti i giorni. Presentata nel lontano 2017, quindi esattamente 7 anni fa, ci ha messo diverso tempo prima di entrare in produzione, di conseguenza i fortunati clienti hanno dovuto attendere anni prima di poterla provare.

Le prime consegne sono scattate alla fine dell'anno scorso, e piano-piano i vari acquirenti stanno ricevendo il loro esemplare di AMG ONE. Fra i VIP che hanno la fortuna di possederla vi è anche l'ex campione del mondo di Formula 1, Nico Rosberg, che secondo alcune indiscrezioni l'avrebbe già ricevuta.

Sotto il cofano l'hypercar della stella nasconde un motore V6 turbocompresso da 1,6 litri, con l'aggiunta di quattro motori elettrici, ogni coppia distribuita sulle due assi: due all'anteriore e altri due al posteriore. Uno è accoppiato al turbocompressore mentre l'altro all'albero motore. Grazie a questa combinazione ibrida la Mercedes riesce a sviluppare 1.049 cavalli, che gli permettono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 352 chilometri all'ora.