Erling Haaland avvistato in Ferrari a Monaco: eccolo sulla Monza SP2 in ciabatte. Video

Erling Haaland è un grande amante delle auto sportive e vanta una collezione da fare invidia ai più. Nel suo garage figura anche una spettacolare Ferrari Monza SP2, una vettura in edizione limitata dal valore straordinario.

A listino sta infatti a 1,8 milioni di dollari, supercar destinata a pochi eletti, e negli scorsi giorni il giocatore ha deciso di sfoggiarla per le strade del Principato di Monaco. La star norvegese, reduce da una stagione fantastica coronata con la vittoria della Champions League, è stato in vacanza prima del ritiro con i Citizens, ed ha deciso di fare tappa a Monaco.

Ovviamente la sua uscita non è passata inosservata e sono stati molti coloro che hanno catturato il buon Haaland mentre, ciabatte/sandali ai piedi, è appunto salito a bordo della sua fuoriserie.

La Ferrari Monza SP2, tra l'altro posseduta anche da Ibrahimovic, è costruita in soli 500 esemplari e sotto il cofano vanta un motore V-12 da 6,5 litri, già montato sulla 812 Superfast, in grado di sprigionare ben 800 cavalli. Il tempo per accelerare da 0 a 100 km/h è di soli 2,9 secondi, mentre la velocità massima supera i 300 km/h. Esteticamente trae ispirazione dai modelli “barchetta” scoperti degli anni '40 e '50 come ad esempio la 166 MM del 1948, nonché le 750 e 860 Monza.

La comparsata di Haaland a Monaco con tanto di Ferrari è stata pubblicata anche sulla pagina Instagram 'Chiamarsi bomber', e sono stati diversi i commenti sotto al video, come ad esempio chi si è soffermato sulle ciabatte: “Guidare con le ciabatte è da arresto anche con una panda, figuriamoci con una Ferrari”, ma anche: “Si può guidare con quelle ciabatte? Chiedo per un amico”.

Un altro ironico aggiunge: “Nella mia Fiesta a GPL però ci stanno 5 persone”, e sulla falsa riga un altro utente commenta: “E poi ci sono io che guido una lancia Y del 2006 e ho una faccia molto più felice della sua”. Haaland è stato anche in Puglia di recente, precisamente ad Alberobello, per la sfilata di Dolce & Gabbana: in quel caso però niente Ferrari.