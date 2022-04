L'erede della Pagani Huayra sempre più vicina: potrebbe arrivare a settembre

Lo scorso ottobre Horacio Pagani parlò dell’erede della Huayra ai microfoni di Quattro Ruote, annunciando che era stato ultimato un prototipo funzionante che lui stesso avevo avuto modo di provare. Ebbene, secondo TheSuperCarBlog.com pare che il debutto della nuova supercar italo-argentina è previsto per il prossimo settembre.

Più precisamente, lunedì 12 settembre 2022 presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, dove finalmente verranno tolti i veli dalla prossima creatura Pagani, nome in codice C10, che come sappiamo dovrebbe montare sotto al cofano un motore V12 twin-turbo da 6.0 litri griffato Mercedes-AMG.

L’elemento chiave della vettura non sarà però la prestazione pura quanto un’attenta riduzione del peso volto a migliorare al massimo l’handling dell’auto, ma le prestazioni motoristiche miglioreranno comunque rispetto alla Huayra (a proposito, ascoltate lo squisito urlo della Pagani Huayra R), con un’incremento di potenza atteso tra i 30 o 40 CV, forse grazie anche all’elettrificazione, sebbene quest’affermazione vada presa con le pinze in quanto proposta da voci di corridoio.E non bisogna dimenticare che questa scelta comporterebbe un aumento di peso che è proprio all’opposto di ciò che si è voluto cercare con la C10.

Ricordiamo inoltre che la nuova Pagani sarà prodotta in pochi esemplari, che si pensa possano essere tra i 250 e i 300 pezzi, tutti già venduti ad un prezzo presumibilmente altissimo. La C10 dovrebbe diventare anche l’ultima vettura del marchio di San Cesario sul Panaro a montare un motore termico, in vista di una possibile Pagani full electric che vedremo dopo il 2026, quando si inaspriranno le norme antinquinamento.