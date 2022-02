L'erede della McLaren P1 è in sviluppo, ma servirà tempo: forse un'elettrica?

Ultimamente abbiamo parlato di nuovo della McLaren P1, la bestiale vettura che ha segnato la storia per essere stata la prima hypercar ibrida a sfiorare una potenza a quattro cifre. La sua produzione è terminata nel 2015, con 375 unità prodotte per la versione standard e 58 esemplari nella declinazione pista GTR, ma la P1 non è destinata a sparire.

E innanzitutto la casa di Woking ha annunciato un aggiornamento delle batterie che equipaggiano la McLaren P1 dopo 7 anni dall’uscita di produzione, che garantiscono prestazioni ancor più eclatanti grazie all’esperienza maturata nel corso di questi anni nel campo della propulsione ibrida ed elettrica.

E la P1 non sparirà perché nei prossimi anni arriverà la sua erede. Ai microfoni di Carbuzz, un portavoce della casa inglese lo ha confermato, dicendo: “In precedenza abbiamo detto che ci sarà un successore del modello P1, ma non possiamo fornire dettagli specifici oltre al fatto che ciò non succederà prima del 2024 al più presto”.

Il piano dell’azienda prevedeva l’arrivo dell’erede della P1 nel 2025, ma sono cambiate molte cose in questi ultimi anni: c’è stato lo scoppio della pandemia, l’odierna crisi dei chip, e anche il cambio di CEO per l’azienda. Nel 2018 a capo di McLaren c’era Mike Flewitt, e in quell’anno affermò che la nuova P1 sarebbe stata ancora ibrida, ma i tempi sono decisamente cambiati, e infatti già nel 2020 cambiò il suo pensiero, dichiarando che l’auto sarebbe stata ibrida o perché no, elettrica.

Lo sviluppo in questo senso è andato avanti, e l’azienda ha fatto passi da gigante con la Speedtail e la Artura, quindi non è scontato pensare che la nuova McLaren P1 possa diventare un’auto totalmente elettrica, magari in grado di porsi nuovamente all’apice del mercato, come fece la P1 originale al suo debutto, anche se lo sforzo attuale sarebbe ben superiore, dato che ci sono sfidanti come la Lotus Evija e la Rimac Nevera, la stradale più veloce al mondo sul quarto di miglio.