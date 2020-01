Ecco l'erede della Lancia Delta HF Integrale: la potente Evoluzione GT

La Lancia di oggi non è certo l'azienda che abbiamo conosciuto negli anni '80 e '90, purtroppo. La sola vettura in grado di vendere grandi volumi oggi è la Ypsilon, gli appassionati però sognano il ritorno della mitica Lancia Delta HF Integrale, o quasi: il progetto esiste e si chiama Evoluzione GT.

Probabilmente non è la prima volta che sentite questa idea, di Evoluzione GT si parla sin dal 2016, non è però un progetto ufficiale Lancia. A sviluppare la vettura è l'azienda pugliese Web Composite, che fa parte della RAV Aerospace, insieme alla NCMEC di Torino, specializzata in lavorazioni industriali. La nuova Evoluzione GT prenderebbe spunto dalla mitica Delta HF Integrale soprattutto nel design, nel frontale in particolare grazie agli inconfondibili fari circolari e alla griglia, alla sua base però ci sarebbe il telaio di una Fiat Stilo leggermente rinforzato.

Sotto il cofano dovrebbe poi ruggire un motore quattro cilindri turbo da 300 CV circa. La creazione della Evoluzione GT è ormai certa, ne esisteranno però davvero pochissimi esemplari, non aspettatevi dunque un prezzo adatto a qualsiasi portafogli. Grande incertezza sulla data di rilascio ufficiale, siamo però pronti ad aspettare quanto basta. Nella pratica sarebbe l'auto che gli appassionati della Delta HF Integrale chiedono da anni al Gruppo FCA. Chissà che con la nuova fusione con PSA non possano essere accontentati in via ufficiale...