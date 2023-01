L'erede della Lamborghini Aventador si mostra per la strada con diversi tipi di scarico

La nuova supercar Lamborghini si mostra sempre più di frequente, ma l’onnipresente youtuber Varryx questa volta si è concentrato sull’analisi del retrotreno dell’auto, dal momento che ci sono muletti diversi che si alternano per le strade. Uno sembra uno scarico vicino alla serie, mentre l’altro suggerisce un pezzo “work in progress”.

Solitamente lo youtuber si apposta di fronte ai cancelli della fabbrica di Sant’Agata Bolognese, ma questa volta ha deciso di seguire più da vicino uno dei due muletti per dare un’occhiata al nuovo e particolare scarico in corso di test. La prima vettura immortalata mentre lasciava i cancelli della fabbrica sfoggiava due terminali esagonali che potevano sembrare unità di produzione, mentre il muletto inseguito adottava un terminale più grezzo, dotato di doppia coppia di uscite che poi convergono in due scarichi totondi singoli in prossimità dell’uscita dal posteriore dell’auto.

Per il resto, l’auto continua a mantenere il look a cuneo caratteristico delle belve di Sant'Agata Bolognese, avvolta nel wrap bianco di tessuto, che a sua volta copre il wrap bianco-nero della carrozzeria. Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli della vettura, quando verrà svelata, intanto potete sbirciare all’interno dell’abitacolo della futura supercar Lamborghini.