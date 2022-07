L'erede della Lamborghini Aventador fotografata su strada da ogni angolazione

L’ultima Lamborghini Aventador Ultimae è stata venduta all’asta per 1.6 milioni di euro, chiudendo definitivamente la carriera decennale del modello che lascia un posto vacante all’interno della gamma di Sant’Agata Bolognese. L'erede dell'Aventador però è già in sviluppo, ed è stata avvistata per la strada da ogni angolazione.

Di recente avevamo visto un muletto della supercar Lamborghini fuori dalla fabbrica scortata da una Urus che faceva da scudo per nasconderla dagli sguardi indiscreti, ma questa volta invece è stata “paparazzata” a dovere per la strada, e nonostante la presenza dell’immancabile wrap bianco-nero che camuffa le linee, si notano comunque dei dettagli interessanti.

Il frontale sfoggia una linea più aggressiva col la parte che accoglie i gruppi ottici che assomiglia a quello visto sulla nuova Huracan Super Trofeo, che a sua volta prende ispirazione dalla Sian. Invece è difficile immaginare come sarà la firma luminosa finale, dato che i fanali presenti sull’auto non sono quelli definitivi, ma montati solo per la circolazione su strada.

Al posteriore invece ci sono degli adesivi che simulano la presenza dei fanali per ingannare l’osservatore, ma in realtà il vero gruppo ottico si trova più in alto e ha una forma a Y, simile a quella già vista sulla Lamborghini Centenario. Tra i due fanali poi fuoriescono i tubi di scarico allineati orizzontalmente, che attualmente si mostrano come quattro tromboncini, ma nel prodotto finale potrebbero essere coperti da una copertura in accordo con le linee stilistiche della vettura.

Come sulla Aventador, sembra che la parte soprastante gli scarichi e i gruppi ottici possa fungere da spoiler mobile, ma dalle immagini scattate da CarSpy non si riesce a capire se possa essere effettivamente così. Sotto al cofano invece dovrebbe esserci un V12 tutto nuovo che lavorerà assieme ad unità elettrica, come conferma l’adesivo giallo presente sulla fiancata che identifica i veicoli elettrificati.

Sono però ancora molti gli interrogativi attorno alla nuova vettura di Sant’Agata Bolognese, a partire dalla denominazione del modello: a tal proposito, ricordiamo che di recente Lamborghini ha depositato il nome “Revuelto”.