Erede della Ferrari 812: ecco quando e dove dovrebbe debuttare la nuova Rossa col V12

Negli scorsi giorni vi abbiamo mostrato il render di come dovrebbe essere la nuova Ferrari erede della 812 Superfast. Oggi invece vi sveliamo quale potrebbe essere la data di debutto della nuova Rossa con il V12 sotto il cofano, così come anticipato dai colleghi americani di Carscoops.

Ebbene, secondo il portale a stelle e strisce è probabile che il grande debutto avvenga durante il weekend del Gran Premio di Miami che si correrà il prossimo 5 maggio 2024.

Non è ben chiaro da dove derivi questa data, fatto sta che dalle parti di Maranello stanno intensificando i test e di recente il noto youtuber e content creator, Varryx, ha fotografato appunto l'erede della 812 Superfast e nel contempo la futura LaFerrari, prossima hypercar con il cavallino rampante sul cofano.

La particolarità del nuovo bolide di Maranello è che avrà appunto il V12 aspirato, così come l'812 Competizione che si è di recente regalato anche Charles Leclerc, quindi l'F12 e la 599 che l'hanno preceduta.

Probabilmente sarà una delle ultime rosse con questa alimentazione, se non l'ultima in assoluto, tenendo conto che le case automobilistiche stanno tendendo a ridurre i propri motori e le proprie cilindrate in un'ottica di minor impatto ambientale.

In ogni caso la nuova Ferrari dovrebbe avere un propulsore derivato dall'attuale motore da 6,5 litri ma con un aggiornamento che gli permetterà di erogare più degli 819 cavalli della 812 Competizione, e più degli 829 della Dayton SP3. E' ipotizzabile quindi una potenza di 850 cavalli, un numero decisamente impressionante tenendo conto che non avrà alcun tipo di ibridazione.

Tornando a Miami, secondo Carscoops è probabile che la location sia stata scelta non soltanto perchè si svolgerà in concomitanza il Gran Premio di Miami, ma anche perchè l'evento Ferrari Cavalcade International si concluderà proprio nella nota metropoli della Florida quello stesso fine settimana.

Di conseguenza ci saranno centinaia di proprietari di Ferrari riuniti sotto lo stesso tetto: quale luogo migliore per presentare il nuovo bolide, magari attirando già dei nuovi clienti?