L'erede elettrica della Lexus LFA debutterà oltreoceano durante la Monterey Car Week

Sul finire del 2021 Toyota ha anticipato 15 nuove auto elettriche tra le quali spiccava la Lexus Electrified Sport Concept, la sportiva elettrica destinata a diventare l’erede dell’iconica LFA, e in occasione della Monterey Car Week debutterà in anteprima assieme ad altri due modelli del marchio.

Insieme all’Electrified Sport Concept ci saranno infatti il SUV sportivo RX 500h F Sport Performance e la IS 500 creata da Hiraku Co. già vista al SEMA Show 2021. L’erede della LFA verrà mostrata in anteprima ai giornalisti il 18 agosto da Kevin Hunter, CALTY Design Research President, per poi essere esposta al pubblico il giorno successivo al The Quail, dove il presidente del marketing Lexu, Vinay Shahani e il pilota Townsend Bell parleranno della nuova sportive, che infine verrà esposta anche a Pebble Beach.

E in queste occasioni, forse, potremo scoprire nuove novità sulla vettura dal momento che per adesso ci sono soltanto alcune indiscrezioni e rumor sul suo conto, ma non dettagli tecnici specifici. Ricordiamo infatti che Toyota ha promesso un’autonomia di circa 700 km con una singola carica usando, probabilmente, batterie a stato solido che non saranno necessariamente ubicate sul pianale della vettura. Nonostante la mancanza della melodia proveniente dal V10, l’erede elettrica della LFA dovrebbe coinvolgere alla guida grazie all’utilizzo di una sorta di cambio manuale, assieme al volante steer-by-wire già visto sulla Lexus RZ.