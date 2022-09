L'erede elettrica dell'Audi R8 arriverà nel 2025 e utilizzerà una piattaforma Porsche

Nel 2015 Audi presentò la R8 e-tron, ossia la declinazione elettrica del modello che ben conosciamo, ma dopo un solo anno di vita cessò la produzione per lo scarsissimo successo della vettura, che venne venduta in meno di 100 esemplari. L’elettrico ancora non è perfetto oggi, figuriamoci nel 2015, ma nei prossimi anni arriverà una nuova R8 EV.

Stando a quanto riportato dal magazine inglese Autocar, la casa di Ingolstadt sarebbe al lavoro sulla sua supercar in versione elettrica, ma c’è dell’altro. Prima di tutto sembra che la prossima supercar elettrica, erede della R8, cambierà comunque denominazione, ma manterrà la stessa formula e sarà il modello Audi più potente mai costruito.

La nuova punta di diamante dei quattro anelli verrà quindi prodotta nello stesso stabilimento dove vengono assemblate le R8 attuali (sito a Böllinger Höfe) e il suo arrivo sarebbe atteso per il 2025. Parlando di meccanica invece, l’erede elettrica della supercar tedesca dovrebbe nascere su una piattaforma prodotta da Porsche, ma le ipotesi al momento sono due: da una parte ci sarebbe la piattaforma SSP Sport già utilizzata dalle cugine Porsche Taycan e Audi e-tron GT (a proposito, qui trovate la sfida sul quarto di miglio tra le due cugine Audi e Porsche), ma si pensa che in realtà la supercar possa nascere sulla nuova architettura utilizzata per le prossime Porsche 718 Boxster e Cayman elettriche, anch'esse attese nel 2025.

Infine, vale la pena riportare quanto detto da Sebastian Grams, boss di Audi Sport, che ai microfoni del magazine britannico ha affermato che l’erede della R8 è l’attuale priorità, ma successivamente si parlerà anche di una nuova Audi TT.