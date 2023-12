L'erede de LaFerrari 'cattivissima' fuori da Maranello: sembra l'Ecto-1 dei Ghostbuster

Ferrari sta attualmente sviluppando il successore della LaFerrari, noto con il nome in codice F250. I prototipi di questa hypercar sono stati avvistati a Maranello e presentano un'ala posteriore massiccia, indicando un carico aerodinamico significativo.

A differenza del motore V12 della LaFerrari, il nuovo modello sarà dotato di un motore turbo V6, insieme a un sistema di assistenza ibrida. La F250 sarà prodotta in due varianti: 799 esemplari di Stradale e 599 esemplari di Spider. La vettura è stata vista in fase di test a Fiorano, dove è stato registrato il tempo sul giro di 1:17.309, battendo la SF90 XX Stradale (Ferrari inoltre ha appena avviato un programma "antispia" per le violazioni del proprio marchio).

L'aerodinamica della F250 incorpora il più grande sistema S-Duct mai visto, promettendo un aumento significativo del carico aerodinamico con una penalità minima di resistenza aerodinamica. Il motore V6 turbo da 3,0 litri, chiamato "piccolo V12", sviluppa 654 cavalli, ma in combinazione con il motore elettrico posteriore, la potenza totale è di 819 cavalli. Questo rende il motore V6 più potente del V12 da 6,0 litri del predecessore LaFerrari. Il debutto della F250 è previsto nella seconda metà del 2024 per il model year 2025.

Per la realizzazione della primissima supercar elettrica, Ferrari farà degli sforzi mai visti prima: l'azienda collaborerà con un team delle silicon Valley per sviluppare il software.