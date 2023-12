Fine di un'era: la Chevrolet Camaro esce per sempre di produzione

L'addio alla Chevolet Camaro (giunta alla sesta generazione) è un momento difficile, anche quando il futuro dell'iconica targa rimane avvolto nel mistero. La produzione è terminata, e sebbene non sia chiara la direzione che prenderà il modello, le indicazioni suggeriscono un cambiamento significativo nella prossima versione.

La conferma arriva direttamente da General Motors Authority, che ha elogiato la passione che la Camaro ha suscitato in tutto il mondo, descrivendo la sesta generazione come incarnazione di atletismo e compostezza, simbolo di sicurezza su strada e maestria in pista. Vi abbiamo parlato precedentemente della muscle car più venduta del 2022, in attesa di sapere quale sarà quella di quest'anno.

Nonostante l'entusiasmo attorno alla Camaro, GM sembra non aver capitalizzato appieno sulla sua eredità. Sebbene le vendite abbiano registrato un notevole aumento nel secondo trimestre del 2023, la decisione di terminare la sesta generazione era stata già presa nove anni prima. La Camaro, apprezzata per le prestazioni e la sensazione di guida, si è trovata in competizione con la preferenza dei clienti per la Ford Mustang e la Dodge Challenger (questo drag race tra una Mustang e una Camaro non è finito bene).

Nonostante la mancanza di un successore immediato, Chevrolet assicura che "questa non è la fine della storia della Camaro". L'attenzione si sposterà verso l'elettrificazione, con incertezze sulla forma che assumerà il futuro modello: ibrido o completamente alimentato a batteria. La preoccupazione tra gli appassionati è che potrebbe essere una quattro porte, ma resta da vedere come GM affronterà la transizione senza allontanarsi troppo dall'essenza della Camaro.