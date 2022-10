L'epoca d'oro dei rally ad Auto e Moto d'Epoca 2022, a Padova da 20 a 23 ottobre

La mostra The Golden Age of Rally di Torino che si terrà dal 27 ottobre 2022 al 2 maggio 2023 vede una breve anteprima ad Auto e Moto d’Epoca 2022, dal 20 al 23 ottobre a Fiera di Padova, organizzata dalla Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica.

L’esposizione The Golden Age Of Rally che il pubblico di appassionati potrà ammirare nelle sale del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino vede un’anticipazione nello stand padovano del MAUTO, presso il Padiglione 1. Il primo assaggio vedrà due tra le vetture più rappresentative della collezione: la Lancia Stratos con livrea Alitalia e la BMC Mini Cooper S.

Esemplari iconici, protagonisti di sfide leggendarie, così come la Fiat 124 Sport Spider e la Renault Alpine A110, che i visitatori di Auto e Moto d’Epoca potranno scoprire presso lo spazio di ACI Automobile Club d’Italia. Sempre presso il padiglione di ACI, venerdì 21 alle 14.30, Stefano Macaluso, curatore della mostra, presenterà il progetto di “The Golden Age of Rally” insieme a Benedetto Camerana e Mariella Mengozzi, rispettivamente il Presidente e la Direttrice del MAUTO.

Una piccola anteprima del grande viaggio nella storia di questo sport che aprirà al pubblico il 27 ottobre: non una semplice esposizione di auto, ma uno speciale percorso esperienziale che, attraverso video, speciali piattaforme e scenari emozionanti, porterà il visitatore indietro nel tempo, in un’epoca dominata dalla meccanica, dalla velocità, in una sfida ai limiti che ha visto protagonisti auto e piloti leggendari.

Nomi come Biasion, Kankkunen, Mäkinen, Mouton, Pinto, Sainz, delle cui gesta si potrà leggere in una speciale “hall of fame” allestita in occasione di questa mostra che, con i suoi molteplici focus, punta ad attrarre e coinvolgere pubblici diversi, offrendo anche nuovi punti di vista a chi questo sport già lo ama.

E parlando sempre di Rally, ecco le dieci auto più iconiche del mondo del rally.