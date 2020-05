EPCC LIVE ospita il pilota Ferrari Charles Leclerc: dove e quando vedere la puntata

Fan della Formula 1 e del mondo Ferrari, martedì 26 maggio alle 21:15 su Sky e Now TV non potete perdere la nuova puntata di EPCC LIVE. Lo Show di Alessandro Catellan infatti ospiterà il pilota Charles Leclerc.

Il nome di Leclerc ormai è conosciuto da qualsiasi appassionato del Motorsport e non solo, un talento che è riuscito a imporsi anche nelle recenti gare virtuali avvenute in seguito all'emergenza legata al Coronavirus. Dai kart alle monoposto di F1 della scuderia di Maranello, dov'è pilota titolare dal 2019, il campione si racconterà attraverso la classica ironia legata al programma di Sky e al suo conduttore.

Ovviamente se non riuscite a seguire la puntata "in diretta" c'è sempre lo streaming, con l'episodio di EPCC LIVE che sarà disponibile sia su Sky On Demand che all'interno del pacchetto intrattenimento di NowTV. Anche se il grande carrozzone della Formula 1 è attualmente in stand-by, Charles Leclerc sembra oltremodo indaffarato: oltre a EPCC il campione ha passato l'ultimo weekend fra le strade di Montecarlo, chiuse appositamente per permettergli di guidare una nuovissima Ferrari SF90 Stradale, auto che sarà protagonista di un nuovo cortometraggio firmato addirittura dal maestro francese Claude Lelouche - remake diretto di un prodotto omonimo girato nel 1976.