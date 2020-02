L'EPA ha testato la Tesla Model Y Performance: autonomia superiore al previsto?

L'EPA americana ha testato per la prima volta una Tesla Model Y: abbiamo finalmente un range di autonomia per la Model Y Performance AWD con MPGe di 121.

L'indice MPGe negli Stati Uniti indica quante miglia si possono percorrere con un gallone di benzina, che serve alle auto elettriche ad avere un confronto diretto con le controparti tradizionali. Ottenere un 121 di MPGe nel circuito misto è un dato eccellente, arriviamo addirittura a 129 in città e scendiamo a 112 in autostrada. Secondo i dati EPA, la Tesla Model Y Performance AWD permette di risparmiare 4.000 dollari in carburante nel corso di 5 anni, cifra pari alla Tesla Model 3 Long Range Performance AWD del 2019 (che ha però un indice MPGe leggermente inferiore).

Arriviamo così al dato più interessante: l'EPA ha calcolato la bellezza di 315 miglia di autonomia con una singola carica, ovvero 506 km. Si tratta dell'autonomia che Tesla dichiara per la Model Y Long Range in Europa, stime WLTP, la Performance invece è data a 480 km, segno che potrebbe essere addirittura una stima al ribasso. Per l'azienda di Elon Musk un'importante conferma, dopo le mezze debacle di Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC e la nuova Porsche Taycan, la cui Turbo S ha un MPGe di appena 68.