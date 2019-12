L'EPA boccia la Porsche Taycan anche sull'efficienza: il confronto con le Tesla

Sembra che per la Porsche Taycan continui a piovere sul bagnato, per così dire. L’EPA americana ha qualche giorno fa riscontrato un’autonomia inferiore a quella prevista, ora sorge un nuovo dubbio relativo all’efficienza di ricarica.

Come già saprete, la supercar elettrica tedesca si è distinta non solo per il suo design futuristico, anche per la possibilità - quasi unica sul mercato attuale - di ricaricare alla velocità di 350 kW, una quota che neppure le avanzate Tesla di Elon Musk riescono a toccare. Le nuove Model 3 Long Range e Performance infatti si fermano a un picco di 250 kW presso i Supercharger V3 aggiornati, la velocità di ricarica però non è tutto...

Sembra infatti che la Porsche Taycan, anche oggi che raggiunge "solo" i 250 kW di picco (i 350 saranno aggiunti con un aggiornamento software), abbia una capacità di accumulo inferiore rispetto ad altre eccellenti rivali. Per intenderci: sembra che a parità di tempo di ricarica, la Taycan ricarichi meno km della concorrenza. A dirlo è sempre l’EPA americana, che ha assegnato un MPGe (rapporto miglia per gallone, per misurare l’efficienza di un’elettrica in confronto a un’auto tradizionale) alquanto basso, solo 69 nel circuito misto, 68 in città e 71 in autostrada.

Per avere un confronto diretto, la Tesla Model X Long Range 2019 ha rispettivamente 96-99-93, la Model S Long Range 2019 111-115-107, mentre la Model 3 Standard Range Plus 2019 arriva addirittura a 141-148-132, risultando come l’elettrica di fascia medio-alta più efficiente.

Per completezza ricordiamo che le Model S e Model X aggiornate caricano fino a 200 kW, la Model 3 Standard Range Plus solo fino a 170 kW. La Taycan a 250 kW ricarica 136 km circa in 10 minuti, a 350 kW saremo intorno ai 190 km in 10 minuti. La Model 3 Standard Range Plus - invece - sempre in 10 minuti riesce a ricaricare 189 km, pur avendo una velocità di ricarica più bassa - merito di un’efficienza super ottimizzata. Che l’EPA si sia dimostrata particolarmente severa con la nuova Taycan? O il produttore tedesco ha ancora da lavorare sull’efficienza della sua sportiva?