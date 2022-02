Envision annuncia la batteria da 1.000 km di autonomia: ora cerca compratori

Tesla ha in cantiere le sue innovative batterie con celle 4680, che riducono l'ingombro all'interno del Battery Pack e aumentano l'autonomia senza intaccare lo spazio, anche in Cina però si lavora per creare batterie sempre più capienti: Envision AESC ne avrà una da 1.000 km di autonomia.

Lo ha annunciato lo stesso Gruppo Envision AESC, che a partire dal 2024 dovrebbe fornire batterie capaci di percorrere 1.000 km con una singola carica. A oggi l'azienda fornisce batterie a Nissan per la creazione della sua LEAF (a proposito: è stata appena presentata la nuova Nissan LEAF 2022), altri produttori però potrebbero firmare importanti contratti per avere - nel prossimo futuro - le batterie da 1.000 km.

Envision AESC è riuscita nell'intento sfruttando un principio simile a quello Tesla: installare le celle interne più vicine rispetto al passato (Envision vuole installarne il doppio in un Battery Pack tradizionale), dettaglio che permette anche tempi di ricarica più rapidi del 30% e fino a 20 minuti in meno per sessione. Mentre Tesla lavora sodo alle sue celle 4680 in una fabbrica-pilota in California (Tesla festeggia la milionesima cella 4680), Envision AESC ha intenzione di aprire un nuovo impianto nella prefettura di Ibaraki, vicino Tokyo, un polo industriale alimentato solo da pannelli solari a impatto ambientale zero.

Per saperne di più sulla Envision AESC, sappiate che si tratta della settima azienda al mondo per la creazione di batterie in base ai volumi 2020. Il 20% delle azioni appartiene a Nissan, mentre il restante 80% è del Gruppo Envision. A oggi il 90% delle batterie prodotte finisce nelle mani di Nissan, la stessa Envision però ha dichiarato di voler chiudere nuovi contratti con altre aziende automotive in Giappone, in Cina e in Europa - concedendo a questi nuovi player il 50% della produzione entro il 2025.