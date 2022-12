Envision AESC investe 810 milioni per le nuove batterie BMW, più veloci ed efficienti

BMW è proiettata verso il futuro sempre più elettrico e vuole essere pronta quando il mercato sarà 100% EV, per questo la casa stessa e i suoi fornitori si stanno muovendo per far sì che ciò accada. A tal proposito, il fornitore di batterie, Envision AESC, ha investito un’imponente somma per la produzione di batterie di nuova generazione.

Envision AESC ha speso 810 milioni di dollari per costruire un nuovo stabilimento a Florence, nella Carolina del Sud, che si occuperà della produzione delle batterie Gen 6, ovvero nuove unità al litio che promettono tempi di ricarica più veloci e una maggiore durata. Lo stabilimento in questione sarà in grado di produrre 30 GWh, quanto basta per poter equipaggiare circa 300.000 veicoli elettrici all'anno.

Il CEO di Envision AESC, Shoichi Matsumoto, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con BMW Group come parte della prossima fase di crescita del nostro business negli Stati Uniti. Il nostro nuovo impianto di batterie da 30 GWh nella Carolina del Sud sfrutterà la tecnologia all'avanguardia per creare batterie più dense, più leggere e più potenti che viaggiano più lontano, più velocemente senza la necessità di ricaricare. Mentre ci imbarchiamo in questa fase successiva del nostro viaggio, ci impegniamo più che mai a lavorare con i nostri clienti e partner strategici per guidare l'innovazione e spingere continuamente i confini di prestazioni, sicurezza ed efficienza”.

Stando a quanto dichiarato da BMW, queste batterie dovrebbero garantire il 30% di range in più e saranno il 30% più veloci nel ricaricarsi dal 10 all’80% (anche se BMW ha dichiarato che le batterie al litio sono al massimo e bisogna puntare allo stato solido), e verranno poi utilizzate nello stabilimento di Spartanburg (la stessa fabbrica dove è appena iniziata la produzione del SUV BMW XM), che ha ricevuto a sua volta un investimento pari a 1,7 miliardi di dollari per adeguarsi alla produzione di veicoli elettrici. E non finisce qui, perché BMW sta costruendo anche un altro stabilimento da 700 milioni a Woodruff, sempre nella Carolina del Sud, che si occuperà della produzione di pacchi batteria.