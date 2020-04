Entro l'anno le Tesla vi lasceranno e si parcheggeranno da sole, parola di Elon Musk

Elon Musk sta per realizzare il sogno di qualsiasi automobilista, negli USA almeno, non sappiamo quando la funzione sarà approvata in UE: le Tesla vi lasceranno nel posto indicato e andranno a parcheggiarsi da sole.

Parcheggiare negli Stati Uniti è forse un problema minore rispetto a molte città europee, tantissimi cittadini americani hanno un vialetto dove lasciare l'auto e gli spazi pubblici sono talmente ampi che non trovare un posto libero è quasi surreale, da italiani però - soprattutto da romani o milanesi - esser lasciati sotto casa con l'auto in grado di cercare un parcheggio da sola sarebbe, diciamo la verità, il sogno proibito di tutti. E non importa quanto lontano lo trovi (nei prossimi anni almeno), molto probabilmente sarebbe capace anche di tornare a prenderci...

È quanto promette Elon Musk con le sue auto Tesla, inizialmente in un raggio ridotto certo, grazie alle funzioni Smart Summon e Reverse Summon. La prima è disponibile in Nord America già da diversi mesi e permette di richiamare l'auto con lo smartphone in un raggio di 60 metri. Se per caso siamo all'entrata del centro commerciale, possiamo richiamare l'auto che verrà a prenderci da sola partendo dal parcheggio.

Reverse Summon non è altro che la funzione inversa: l'auto sarebbe in grado di lasciarci all'entrata del centro commerciale, sempre per esempio, e poi parcheggiarsi da sola. Musk ha dichiarato su Twitter che al momento i suoi ingegneri stanno lavorando soprattutto al riconoscimento dei semafori e allo stop automatico, Reverse Summon però sarà parte integrante degli aggiornamenti Tesla di fine anno... il futuro dunque è a un passo, speriamo solo che anche l'Europa autorizzi sistemi del genere, poiché da noi neppure Smart Summon è attualmente funzionante.