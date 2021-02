Entro il 2030 tutti i veicoli Ford saranno elettrici: nuovo impianto in Germania

Ford crede moltissimo nell’elettrificazione, così come nel vecchio continente, motivo per cui ha appena avviato la trasformazione del suo sito industriale di Colonia investendo 1 miliardo di dollari.

Entro la metà del 2026, tutte le vetture commercializzate in Europa avranno almeno una versione Plug-in Hybrid o Full Electric, capaci dunque di viaggiare a zero emissioni. È quanto ha appena dichiarato Ford svelando i suoi piani per il nostro continente, aggiungendo anche che entro il 2030 tutte le vetture dell’ovale blu vendute saranno elettriche - in linea con le regolamentazioni UE.

Per raggiungere tale obiettivo l’azienda americana ha appena ufficializzato un investimento da 1 miliardo di dollari in un nuovo stabilimento per la produzione di veicoli elettrici a Colonia. La prima vettura Ford 100% elettrica prodotta in Europa uscirà dalle linee di montaggio tedesche nel 2023.

Grande attenzione inoltre verrà riservata ai veicoli commerciali: entro il 2024 tutti i veicoli business avranno almeno una versione in grado di viaggiare a zero emissioni, Plug-in Hybrid o Full Electric - anche grazie alla recente alleanza con Volkswagen e la joint venture con Ford Otosan. L’ovale blu esce così a testa alta dalla recente ristrutturazione aziendale, terminata con discreto successo, tornando a generare profitto in Europa nel quarto trimestre del 2020.