Entro il 2030 l'80% delle auto vendute dal Gruppo Volkswagen saranno elettriche

Mentre in Europa si dibatte sull’inserimento o meno dei carburanti sintetici nella grande battaglia green del 2035, il Gruppo Volkswagen ha modificato i suoi obiettivi in merito all’elettrificazione - accelerando ulteriormente il processo.

Come ripetiamo spesso su queste pagine, che l’UE decida o meno di fermare la vendita di nuove auto termiche a partire dal 2035, l’industria ha già deciso la strada da intraprendere e già dopo il 2030 potrebbe essere molto difficile trovare nuove auto a benzina o diesel. Volkswagen in particolare (pensiamo all’intero gruppo, dunque anche SKODA, SEAT, CUPRA e Audi) ha impostato un nuovo obiettivo: entro il 2030 in Europa l’80% delle auto vendute saranno BEV, dunque 100% elettriche. In precedenza il goal era fissato al 70%, il gruppo però ha intenzione di accelerare parecchio, anche perché c’è un altro obiettivo in ballo: spodestare Tesla dal ruolo di leader del mercato elettrico.

Cosa succederà invece al di fuori dell’Europa? Nel resto del mondo il Gruppo Volkswagen ha fissato l’asticella al 50% per le vendite elettriche, visto che parliamo di un gruppo europeo che deve vendere anche in USA e Cina è un obiettivo più che onesto, non sarà semplice. Per prepararsi a questa rivoluzione Volkswagen in particolare ha già presentato la nuova ID.3 2024, la ID.7 è sempre più vicina alla produzione e siamo in attesa anche della ID.2 compatta, ci sarà da divertirsi…