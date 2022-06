Entro il 2030 il 40% delle Ferrari vendute sarà 100% elettrico

Anche se molti appassionati sono contro lo switch elettrico, è chiaro che il passo sarà definitivo quando anche un colosso delle supercar termiche come Ferrari decide di passare totalmente alle BEV. Lo ha detto Benedetto Vigna la settimana scorsa, che entro il 2030 vuole che il 40% delle vendite totali del cavallino siano a zero emissioni.

La compagnia di Maranello ha intenzione di investire 4,4 miliardi di euro per sviluppare auto 100% elettriche e Plug-in Hybrid (Plug-in Hybrid come la SF90 Stradale, che ha 25 km di autonomia). Entro il 2026 il 60% della line-up Ferrari sarà elettrificata, mentre entro il 2030 Ferrari ha intenzione di far salire le vendite delle Full Electric al 40% del totale, con un altro 40% che sarà occupato dalle Plug-in Hybrid. Il restante 20% sarà termico, ovvero ICE, per gli appassionati più duri e puri.

Per l'occasione le fabbriche di Maranello saranno messe a nuovo per costruire le auto elettriche e assemblare le batterie in-house. Ricordiamo che la prima elettrica a marchio Ferrari arriverà negli show room del marchio entro tre anni, mentre fra il 2023 e il 2025 vedremo 15 nuove auto di Maranello, la prima delle quali sarà IL SUV Crossover Purosangue (la Ferrari Purosangue si fa vedere a Maranello).