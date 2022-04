Entro il 2027 Fiat presenterà quattro nuove vetture: una compatta e tre crossover

Le auto Fiat sono da anni i veicolo più venduti sul nostro mercato, con la Panda che la fa da padrone, anche se la terza generazione del best seller automobilistico italiano è destinata ad andare in pensione nel 2026. Ma il futuro Fiat è radioso e sono in arrivo per quattro vetture entro il 2027.

L’obiettivo della casa di Torino è quello di ampliare e rinfrescare la gamma attuale, puntando sui suoi cavalli di battaglia. Dobbiamo aspettarci in particolare una compatta e tre crossover, come ha confermato Oliver François, CEO del marchio. Senza dimenticare che Fiat ha l’intenzione di diventare un marchio full electric entro il 2027, come annunciato di recente durante la presentazione del piano “Dare Forward 2030” di Stellantis.

La vettura più compatta dovrebbe svelarsi nel 2023 con delle dimensioni riconducibili a quelle della Punto, sebbene non adotterà questo nome, che è dunque destinato a scomparire. Condividerà la piattaforma con Peugeot 208, Opel Corsa e Citroën C3, e ci si aspettano powertrain ICE e BEV (per conoscere tutti i termini della mobilità elettrica, date uno sguardo al nostro glossario delle auto EV).

Parlando della Panda, il CEO suggerisce che la prossima generazione dovrebbe essere maggiormente ispirata al modello originale degli anni ’80, sia in termini estetici ma anche nella filosofia, con un approccio minimalistico e funzionale, probabilmente ispirata alla Fiat Centoventi Concept del 2019. La Panda tornerà ma sotto forma di piccolo crossover (uno dei tre attesi) adatto ad ogni situazione, proprio come la vettura originale.

Secondo quanto dichiarato dal magazine inglese Autocar, nel futuro di Fiat ci saranno quindi un totale di 10 veicoli in gamma, ossia cinque vetture vendute su scala globale (500, Panda, una compatta simil-punto e due crossover), affiancati da quattro veicoli commerciali e un ultimo modello dedicato soltanto ai mercati sudamericani. Infine Oliver François ha aggiunto che il marchio continuerà a dedicarsi ai segmenti più piccoli, con l’obiettivo di diventare “la Tesla del popolo”.