Entro il 2024 Hyundai svelerà due auto elettriche piccole ed economiche per l'Europa

Il mese scorso Hyundai ha confermato di essere al lavoro su una vettura economica per l’Europa, ma ora ci sono voci di corridoio che sostengono che le city-car EV di Hyundai saranno in realtà due, e arriveranno entro il 2024.

In particolare, una prima è attesa per la metà del 2023 mentre la seconda sul finire del 2024, e condivideranno la stessa piattaforma. Secondo quanto riportato dal magazine inglese Autocar, queste andranno a sostituire l’attuale modello i10, e competeranno quindi nel segmento A, con un prezzo che dovrebbe attestarsi attorno ai 20.000 euro (anche Volkswagen ha intenzione di produrre compatta elettrica entro il 2025 attorno ai 20.000 euro).

Difficile fare pronostici sul look delle prossime compatte coreane, ma si pensa che una vettura possa ereditare un corpo vettura simile all’i10, mentre la seconda potrebbe sfoggiare un design rialzato simile alla Hyundai Casper, tenendo conto che già si vocifera di una possibile versione EV nel 2023 per quest’ultimo modello.

È invece noto che le piccoline di Hyundai adotteranno un powertrain fornito da BorgWarner che integra motore elettrico e trasmissione in un unico componente con una potenza di 184 CV, che probabilmente verrà limitato per le piccole EV essendo una potenza fin troppo esagerata per delle city-car. Nel frattempo, Hyundai vola verso un record assoluto di profitti con una crescita prevista oltre il 50% nel 2022.