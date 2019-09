Entro il 2022 10 nuove auto elettriche e ibride plug-in a marchio Skoda

Il Gruppo Volkswagen è certamente uno dei più agguerriti in campo elettrico, non a caso la stessa VW sta per lanciare sul mercato la Volkswagen ID.3, mentre Audi offre già da tempo il SUV elettrico e-tron e Porsche pensa alla sua sportiva Taycan. Anche Skoda però ha dei piani di elettrificazione importanti.

Il marchio ceco ha intenzione di lanciare un sub-brand interamente dedicato ad auto elettriche 100% e ibride plug-in, che si chiamerà Skoda iV, i cui primi due modelli sono stati mostrati al Salone di Francoforte che si è da poco concluso. Parliamo della Skoda CITIGOe iV, ispirata direttamente alla piccola Volkswagen e-up!, che può contare su un modello appena aggiornato, e la Skoda Superb iV, una vettura ibrida plug-in ispirata alla Volkswagen Passat GTE.

Entro il 2022 la compagnia vuole lanciare 10 modelli plug-in, entro il 2025 invece vuole che il 25% delle sue vendite totali arrivi proprio dall'elettrificazione. I due modelli citati sopra, costruiti sulla nuova piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, dovrebbero arrivare sul mercato già nel 2020, lo stesso anno in cui dovremmo vedere la versione di produzione dello Skoda Vision iV concept, vettura davvero interessante che potrebbe conquistare una buona fetta di mercato. Se il brand riuscirà a mantenere lo stesso rapporto qualità/prezzo visto con gli ultimi modelli a benzina, diesel e metano anche con quelli elettrificati ne vedremo davvero delle belle...