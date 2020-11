Entra con la moto nella Fontana delle Rane: il video che fa vergognare Roma

Roma è di certo una città splendida, impregnata di storia e leggende, purtroppo però spesso sporcata da infiltrazioni mafiose, vandali dell’ultima ora e chi più ne ha più ne metta. Oggi ad esempio vi mostriamo il video di un motorino all’interno della Fontana delle Rane.

Siamo presso lo storico quartiere Coppedè della capitale e si vede chiaramente un motorino entrare, a sera, all’interno dell’iconica Fontana delle Rane di Piazza Mincio. Non si tratta di un incidente ma di una deliberata azione goliardica, per ridere fra amici, come dimostra il video girato da uno dei presenti e poi postato su Facebook.

Ovviamente c’è voluto poco perché il video iniziasse a girare e a scatenare l’indignazione dei romani, a partire dalla prima cittadina Virginia Raggi. "Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane”, ha scritto il sindaco romano su Twitter, “che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso. Uno schiaffo a tutta Roma, un'offesa a tutti noi cittadini."

Le immagini mostrano chiaramente un ragazzo accelerare all’interno della vasca, mentre fuori campo si sentono le risate degli amici. Il ragazzo è anche senza casco, questo però è un dettaglio che passa addirittura in secondo piano...