Entra in garage con una portiera ad ala di gabbiano della Tesla Model X ancora aperta

Cos'ha di particolare la Tesla Model X rispetto alla maggior parte delle vetture concorrenti? Certamente delle portiere posteriori ad ali di gabbiano, una scelta di design non sempre ottimale... come ha imparato a caro prezzo una madre entrando in un garage con le "ali spiegate".

Il video, catturato da una telecamera di sicurezza Nest, è stato pubblicato su YouTube da Megan Jensen, figlia della signora alla guida dell'auto. Nel filmato si vede chiaramente come la donna apra in automatico le due portiere per far scendere le figlie, peccato però che al momento di richiuderle una rimanga spiegata... non è chiaro se per una disattenzione o un errore dell'auto, che non ha chiuso la portiera al comando.

La donna non si è accorta di nulla ed è entrata nel garage come sempre, piegando con forza la portiera posteriore sinistra. Una sequenza che potremmo definire "dolorosa", visto il mondo in cui è stata rovinata la portiera - che si accartocciata come nulla fosse. Ricordiamo che la Tesla Model X si è dimostrata, anche nel 2019, campione di sicurezza nei test Euro NCAP, non a caso figura nella lista delle vetture più sicure dell'anno appena passato. L'auto di Elon Musk è dotata di svariati sistemi di sicurezza e avvisi, quasi certamente la donna si è distratta un secondo, difficile che il software di chiusura non abbia funzionato...